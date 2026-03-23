Unicoop nuova donazione per il Chianelli | più fondi per ospitare le famiglie dei malati di cancro

I fondi raccolti sono il risultato dell’iniziativa “Verde Speranza” che da marzo a dicembre 2025 ha coinvolto i supermercati Coop mettendo in vendita rose, calle e azalee I fondi raccolti grazie all’iniziativa di Coop “Verde Speranza” serviranno per la residenza che ospita, senza costi di affitto, i pazienti in terapia oncologica e i loro familiari. Una grande iniziativa sociale e solidale in favore del Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" grazie alla raccolta fondi di Unicoop Etruria che ha consentito una donazione di 5.769 euro al Comitato. La consegna dell’assegno è avvenuta alla presenza dell’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Perugia Costanza Spera, del Presidente del Comitato per la vita “Daniele Chianelli” Franco Chianelli e della Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Etruria Simonetta Radi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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