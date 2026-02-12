Giornata contro il cancro infantile il Chianelli organizza una raccolta fondi a sostegno della ricerca

Da giovedì 12 a domenica 15 febbraio i volontari del Comitato Chianelli saranno negli ospedali, nei punti vendita Gala, nei mercati di campagna amica Coldiretti per offrire primule e begonie della ricerca In occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile il Comitato per la vita "Daniele Chianelli" di Perugia ha in programma una raccolta fondi da destinare alla ricerca. Da giovedì 12 a domenica 15 febbraio i volontari dell’associazione saranno negli ospedali, nei punti vendita Gala, nei mercati di campagna amica Coldiretti per offrire le primule e le begonie della ricerca. "Le primule e le begonie sono fiori simbolo della primavera.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Antonio Odv celebra il suo primo anniversario con un gesto speciale: una raccolta fondi per sostenere la ricerca e l'innovazione nel reparto di Neurochirurgia del Policlinico Tor Vergata di Roma.

Un succo di melograno per la ricerca: a Torino UGI in piazza per la Giornata mondiale contro il cancro infantileUn gesto semplice, un succo di melograno, per sostenere la ricerca e offrire ai bambini malati di tumore percorsi di cura sempre più personalizzati e sicuri. In occasione della Giornata Mondiale contr ... giornalelavoce.it

Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile: a Torino Un Succo per la Vita con UGIDue banchetti solidali il 15 febbraio in via Lagrange e il 16 davanti al Regina Margherita per sostenere la ricerca, nell’ambito dell’iniziativa nazionale promossa da FIAGOP ... torinoggi.it

Il 15 febbraio è la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile un’occasione importante per accendere i riflettori sull’oncoematologia pediatrica. Anche quest’anno, insieme a FIAGOP, promuoveremo iniziative sul territorio dedicate all’informazione, alla vici - facebook.com facebook