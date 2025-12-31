Cappella del Lolli nuova vita Ecco lo studio per il restauro | Comunità forte e coesa

La Cappella del Lolli si prepara a una nuova fase di restauro, grazie a uno studio che sottolinea l'importanza di una comunità forte e coesa. Questa iniziativa coinvolge cittadini, associazioni e istituzioni, mirando a valorizzare un simbolo storico della città e a garantirne il futuro. Un progetto condiviso che intende riconsegnare alla collettività un patrimonio di valore culturale e sociale.

Un'iniziativa capace di unire cittadini, associazioni e istituzioni attorno a un obiettivo comune: restituire futuro a un luogo simbolo della città. È questo il senso dell'evento benefico che si è svolto lo scorso 20 settembre nel giardino del complesso del Lolli, al centro di un progetto di valorizzazione che guarda alla storica cappella interna, del quale si raccolgono oggi i frutti. L'iniziativa, che ha intrecciato cultura, musica e impegno civico, ha infatti acceso i riflettori su uno spazio di grande valore storico e identitario, trasformando un momento di partecipazione collettiva in un'azione concreta.

