Upi | Province strategiche per una Toscana più coesa e equilibrata

L’Unione delle Province di Toscana ha discusso con il presidente Giani sul ruolo delle Province nel rafforzare l’unità e l’equilibrio territoriale della regione. In un contesto di incertezza, si evidenzia la necessità di una riforma che renda le Province istituzioni moderne, con funzioni chiare e risorse adeguate, capaci di rispondere alle esigenze dei territori e dei cittadini.

Firenze, 13 gennaio 2026 - Confronto al direttivo dell' Union delle province di Toscana con il presidente della Regione Eugenio Giani "sul futuro delle autonomie locali e sul ruolo strategico delle Province nella costruzione di una Toscana più coesa, equilibrata e vicina ai territori" in un momento dove serve "guardare avanti e superare una fase di incertezza che ha inciso sulla capacità dei territori di programmare e rispondere ai bisogni dei cittadini - si legge in una nota - Le Province sono chiamate oggi a svolgere un ruolo rinnovato e strategico: non strutture residuali, ma istituzioni di area vasta moderne, con funzioni chiare, strumenti adeguati e risorse certe".

