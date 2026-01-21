Salvini candida la Vespa a patrimonio immateriale Unesco | cosa vuole fare il governo sui veicoli storici – Il video

Salvini ha annunciato la candidatura della Vespa a patrimonio immateriale UNESCO, sottolineando l'importanza di preservare questo simbolo storico. Il governo intende sostenere l’iter di riconoscimento, che rappresenta un passo fondamentale per tutelare i veicoli storici e valorizzare il patrimonio culturale italiano. Questa iniziativa mira a riconoscere la Vespa come bene di valore culturale, promuovendo la tutela e la valorizzazione del patrimonio nazionale.

«È mia intenzione sostenere fortemente l’iniziativa relativa alla presentazione della candidatura Unesco come patrimonio immateriale per la Vespa, un iter complesso ma di fondamentale importanza per tutelare questi beni». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time. Il provvedimento del governo. Questo obiettivo, ha spiegato il leader leghista, si inserisce in un progetto più ampio che prevede, attraverso un provvedimento a cui stanno lavorando il Mit e il ministero dell’Ambiente, «l’introduzione di modalità agevolate di accesso alle aree soggette a limitazioni strutturali della circolazione per tutti i veicoli storici e collezionistici, comprese anche la Fiat 500 e la Vespa», ha spiegato Salvini.🔗 Leggi su Open.online

