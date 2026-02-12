Fossili di Bolca e appassimento delle uve in Valpolicella | voto unanime in Regione per la candidatura Unesco

Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera senza opposizioni alla proposta di candidatura Unesco di due siti. Si tratta dei fossili di Bolca, un tesoro paleontologico, e delle tecniche tradizionali di appassimento delle uve in Valpolicella. La decisione arriva dopo un voto compatto, con tutti i membri che hanno sostenuto l’iniziativa del consigliere leghista Matteo Pressi. Ora si aspetta solo il passo finale per mettere i due patrimoni tra i beni riconosciuti dall’Unesco.

