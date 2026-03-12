alunni del redi in gita a san patrignano una giornata di riflessione con i genitori

Gli alunni del Redi non sono stati i protagonisti di questa giornata, ma i genitori e i docenti che si sono recati a San Patrignano. L'iniziativa ha previsto un momento di confronto e riflessione sulle difficoltà legate all'educazione degli adolescenti. La visita si è svolta con l'obiettivo di approfondire temi legati alla crescita e alle sfide della fase adolescenziale.

Una "gita" diversa dal solito, non per studenti ma per genitori e docenti, con l'obiettivo di riflettere insieme sulle sfide educative dell'adolescenza. Sabato 7 marzo il liceo scientifico "F. Redi" di Arezzo ha organizzato una visita alla comunità di San Patrignano, coinvolgendo famiglie e insegnanti in un'esperienza formativa intensa e partecipata. In pullman sono partiti numerosi genitori degli alunni, accompagnati dalle professoresse Mila Arbia, Luisa Battilana e Federica Grassini. L'iniziativa, sostenuta dalla dirigente scolastica Monica Cicalini e promossa anche da Luca Giovane, genitore e presidente del Consiglio d'Istituto,...

