Gentilezza strategica | 1100 persone a San Patrignano

Sabato 14 marzo, più di 1.100 persone si sono riunite all’Auditorium di San Patrignano per partecipare al convegno intitolato La forza della gentilezza, organizzato da RomagnaBanca Credito Cooperativo. L’evento ha visto coinvolti numerosi partecipanti provenienti da diverse aree, tutti presenti per ascoltare e discutere il tema della gentilezza come strategia.

Sabato 14 marzo, presso l’Auditorium di San Patrignano, oltre 1.100 persone hanno partecipato al convegno La forza della gentilezza promosso da RomagnaBanca Credito Cooperativo. L’incontro ha riunito studenti delle scuole superiori, soci dell’istituto bancario e ragazzi del centro di recupero, creando un dialogo trasversale tra cultura, sport e impegno civile. L’evento si è svolto in una mattinata densa di testimonianze dove la gentilezza non è stata trattata come semplice cortesia sociale, ma come strumento strategico per l’innovazione e la crescita personale. Sul palco si sono alternate figure chiave del territorio emiliano-romagnolo che hanno condiviso percorsi umani e professionali diversi, tutti convergenti sul valore del rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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