Roma-Stoccarda notte da dentro o fuori | l’Europa passa dall’Olimpico

Giovedì sera all’Olimpico, Roma e Stoccarda si affrontano in una partita decisiva per il destino europeo delle due squadre. Un incontro che può determinare il percorso futuro in competizioni internazionali, con ogni dettaglio che può fare la differenza. La sfida rappresenta un momento importante per il club e i suoi tifosi, in una notte in cui si decide il proseguimento della stagione europea.

La Roma si gioca l’Europa che conta giovedì sera all’Olimpico, in uno scontro diretto che vale molto più dei tre punti. Contro lo Stoccarda, i giallorossi affrontano la settima giornata della fase campionato di Europa League con una posta chiarissima: entrare nella top 8 ed evitare i playoff. Le due squadre arrivano appaiate a quota 12 punti, separate soltanto dalla differenza reti e momentaneamente ai margini della zona che garantisce l’accesso diretto agli ottavi. Un crocevia europeo all’Olimpico. Il contesto rende la partita ancora più delicata. Lo Stadio Olimpico, storicamente alleato della Roma in Europa, in questa stagione si è rivelato sorprendentemente fragile: le sconfitte contro Lille e Viktoria Plzen hanno interrotto una lunga striscia positiva casalinga, trasformando il fattore campo in un’incognita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Stoccarda, scatta l’allerta Olimpico: piano sicurezza rafforzato per la notte europeaIn vista della partita di Europa League tra Roma e Stoccarda, l’attenzione si concentra sulla sicurezza nello Stadio Olimpico.

