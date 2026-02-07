Le forti piogge degli ultimi giorni hanno provocato inondazioni in Spagna e Portogallo. Le strade sono sommerse e i fiumi sono in piena. Le immagini dall’alto mostrano città allagate e terreni all’acqua. La situazione resta critica in diverse zone dei due paesi.

Fiumi in piena e terreni sott’acqua in Spagna e Portogallo, a causa delle forti piogge di questi giorni. In Andalusia, il passaggio del ciclone Kristin ha provocato inondazioni e costretto all’evacuazione migliaia di persone. Tra le grandi città portoghesi più colpite si segnalano Porto e Vila Nova de Gaia, sulle due sponde della foce del Douro, che ha superato gli argini nelle prime ore di venerdì mattina. L’acqua ha già raggiunto i negozi del lungofiume, fortunatamente senza causare danni rilevanti. Circa 250 persone, nella notte, hanno dovuto abbandonare le proprie case anche nella provincia di Santare’m, lungo il corso del Tago. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inondazioni in Spagna e Portogallo, fiumi in piena e città sott’acqua: le immagini dall’alto

Argomenti discussi: Video. Alluvioni in Spagna, la tempesta Leonardo costringe 4.000 evacuazioni in Andalusia; Maltempo Spagna e Portogallo: alluvioni ed evacuati; La Spagna si prepara alla tempesta Leonardo, 6mila evacuati per rischio alluvioni; Allarme per la qualità dell'aria interna: allagamenti causati dalla tempesta Leonardo.

Undicimila persone sono state sfollate in Spagna per l’arrivo della tempesta MartaOltre undicimila persone sono state sfollate per precauzione in Spagna in vista dell’arrivo della tempesta Marta, che porterà forti piogge e venti: le zone interessate sono soprattutto quelle della pr ... ilpost.it

Tempesta Marta in arrivo, allerta in Portogallo e SpagnaAGI - Il Portogallo e la Spagna si preparano all'arrivo di una nuova tempesta sulla penisola iberica, pochi giorni dopo che le inondazioni provocate da Leonardo hanno causato almeno una morte in entra ... msn.com

Oltre Spagna e Portogallo anche il Marocco settentrionale è colpito da gravi inondazioni. A Ksar El Kebir le forti piogge hanno fatto straripare il fiume Loukkos costringendo all’evacuazione oltre 50.000 persone. Dopo anni di siccità severa, le piogge recenti in facebook