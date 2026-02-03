Finissage della mostra ' Ewald Frick Anatomia di una traccia scritturale' al Museo della Grafica
Il Museo della Grafica di Pisa chiude giovedì 5 febbraio la mostra dedicata a Ewald Frick, intitolata
In vista della chiusura della mostra Ewald Frick. Anatomia di una traccia scritturale, il Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) organizza una tavola rotonda alla presenza dell’artista:Giovedì 5 febbraio 2026, ore 17:00Finissage della mostra “Ewald Frick. Anatomia di una traccia.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondimenti su Ewald Frick
Mostra 'Ewald Frick. Anatomia di una traccia scritturale' al Museo della Grafica
'Muselmann' - Mostra al Museo della grafica in occasione del Giorno della memoria
In occasione del Giorno della Memoria 2026, il Museo della Grafica presenta la mostra
Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.
Ultime notizie su Ewald Frick
Argomenti discussi: Finissage Ewald Frick. Anatomia di una traccia scritturale.
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.