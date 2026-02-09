Non solo Firenze | il viaggio di Gianmaria Vassallo alla scoperta della Toscana più autentica

Gianmaria Vassallo ha deciso di andare oltre le mete più note e scoprire la Toscana autentica. Cammina tra i vicoli di piccoli paesi, ascolta storie che si tramandano da generazioni e assapora tradizioni che ancora vivono. La sua visita non si ferma alle solite tappe turistiche, ma cerca di catturare l’anima vera di questa regione.

Esiste una Toscana che sfugge ai radar dei flussi turistici tradizionali, fatta di aneddoti sussurrati tra i vicoli e tradizioni che resistono al tempo. Questo patrimonio sommerso è ora raccolto in “C’era una volta in Toscana”, l’opera di Gianmaria Vassallo presentata sabato 7 febbraio a Palazzo Strozzi Sacrati. Il volume, edito da Giunti, nasce dall’esperienza radiofonica dell’autore nel programma “Maledetti toscani” su Radio Utopia, con l’obiettivo di dare una veste eterna a racconti che altrimenti svanirebbero nell’etere. Il libro è un viaggio di oltre duecento pagine che attraversa la regione da nord a sud.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Firenze, 8 gennaio 2026 – Torna il viaggio teatrale alla scoperta del Teatro della Pergola, uno dei luoghi storici della scena italiana.

Un bel pomeriggio di storie alla presentazione del libro di Gianmaria Vassallo, "C'era una volta in Toscana". Insieme a Paolo Nocentini e alla straordinaria Zia Caterina, tra racconti, memoria e quell'umanità semplice e autentica che sa parlare a tutti.