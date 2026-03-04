Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole. Alle 20.50 su Rai 3 ritroviamo i protagonisti della soap con nuove vicende e colpi di scena. Ecco le anticipazioni di giovedì 5 marzo 2026: è un momento di profonda crisi. Nella puntata precedente del 4 marzo 2026 Nella puntata di mercoledì 4 marzo, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Con il matrimonio imminente, per Manuela è il momento di trovare l’abito da sposa, scelta che si rivelerà tutt’altro che semplice. Nel frattempo, qualcuno sembra molto interessato alla vita delle gemelle. Cristina è ancora traumatizzata per l’incidente e Roberto non sembra in grado di starle vicino. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 5 marzo 2026: alta tensione tra Diego e Ida

