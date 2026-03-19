Il 20 marzo 2026 torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la soap di Rai 3 in onda dal 1996 e tra le più seguite dal pubblico. In questa puntata, Grillo si confronta con Damiano, creando tensioni tra i personaggi. La narrazione prosegue con le vicende dei protagonisti, mantenendo vivo l'interesse degli spettatori.

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 20 marzo 2026: Grillo tormenta Damiano ed Alberto è in crisi per Anna. Nella puntata precedente del 19 marzo 2026. Nella puntata di giovedì 19 marzo, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Esasperato dalla fragilità emotiva di Ida, Diego teme che la compagna stia valutando un cambio radicale nella propria vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 20 marzo 2026: Grillo tormenta Damiano

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