un piano di formazione per le scuole

Penultima uscita del progetto “La città con i miei occhi“ de La Nazione insieme a Comune di Prato e Conad. Questa settimana pubblichiamo il lavoro delle classi quinte della scuola elementare “Leonardo Da Vinci“ di Prato (guidati dalle docenti Rosanna Bartoletti, Micaela Martelli e Silvia Laschi) che tutte insieme hanno provato a immaginare la città a misura di bambino e di persone fragili. Tante le proposte e le idee che escono dalla loro fantasia e alcune anche realizzabili. Gli alunni hanno colto alla perfezione lo spirito di questa iniziativa cioè raccontare l’importanza degli alberi, del verde pubblico, dell’acqua per il bene della città e dei suoi abitanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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