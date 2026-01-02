Viaggi del Ricordo le scuole raddoppiano le presenze nel 2025 | boom di studenti e docenti in formazione sui luoghi dell’Esodo
Nel 2025, i Viaggi del Ricordo registrano un importante aumento, raddoppiando le presenze di studenti e docenti impegnati nella formazione sui luoghi dell’Esodo. La crescita testimonia l’interesse crescente verso la memoria storica e l’importanza delle iniziative educative promosse da Federesuli, in collaborazione con il Ministero, per preservare e trasmettere il patrimonio storico e culturale.
Il presidente di Federesuli, Renzo Codarin, segnala un raddoppio dei viaggi d'istruzione sui luoghi dell'Esodo nel 2025 e un incremento dei seminari per docenti organizzati con il Ministero. In vista del Giorno del Ricordo, è annunciata l'inaugurazione a Trieste del monumento ai Martiri delle foibe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
