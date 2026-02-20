Laboratori alta formazione universitari e scuole | ecco le idee per il campus di via Rossetti

La riqualificazione dell'ex caserma di via Rossetti rappresenta una grande sfida per Trieste, causata dal bisogno di spazi moderni per la formazione. La città intende trasformare l’area in un polo dedicato a laboratori, università e scuole, offrendo nuove opportunità a studenti e professionisti. Entro i prossimi mesi, saranno avviati i lavori per riqualificare gli edifici e creare spazi funzionali. La progettazione punta a integrare ambienti didattici con aree di coworking e ricerca. La sfida è rendere l’area un centro vivo e innovativo.

La riqualificazione dell'ex caserma di via Rossetti è una tra le più grandi sfide che la città di Trieste si prepara a vivere. Si tratta di un'opera che, nelle parole dell'assessore regionale alla Scuola Alessia Rosolen, rappresenta “la più grande opportunità che il sistema scolastico ha davanti in questo momento e non potrà trasformarsi in un mero contenitore di succursali. Sarà quindi un polo che guarda alle esigenze della formazione e della didattica del futuro". La giornata di ieri è servita, in occasione della VI Commissione consiliare a cui ha partecipato anche l'assessore Pierpaolo Roberti, per fare il punto sulla situazione.🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Terni, nuovi alloggi per gli studenti universitari: “Crediamo fortemente nello sviluppo e nell’alta formazione” Leggi anche: Unijunior Parma: festa e consegna dei diplomi al Campus per i baby universitari Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Palazzo Forti come laboratorio di alta formazione: Sabbioneta ci prova; Master, Corsi di perfezionamento, Formazione insegnanti; UNIVERSITA' E-CAMPUS: CORSI ABILITANTI DA 30 CFU- SCADENZA DOMANDE 2 MARZO 2026-RIVOLGITI PRESSO LA NOSTRA SEDE PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI; Istruzione: Rosolen, AbaUd esempio alta formazione del sistema Fvg. Università, Einstein Telescope: inaugurato il laboratorio AiLoV-ET a Roma Tor Vergata(Adnkronos) – Inaugurato oggi, negli spazi dei laboratori della sezione Infn presso il dipartimento di Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata, il nuovo laboratorio AiLov-Et (Advanced Optics Lab @ ... pianetagenoa1893.net Avviso Distretti ad Alta Tecnologia, Aggregazioni e Laboratori Pubblico Privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania ...L’avviso è finalizzato ad acquisire le candidature per finanziare l’erogazione di un contributo per attività sperimentali di formazione per ricercatori e/o tecnici di ricerca nell’ambito dei soggetti ... regione.campania.it Segna in agenda Oggi nuovo passo del ciclo di seminari e laboratori, aperti ad associazioni e cittadinanza, per ripensare la gestione del Museo Etnografico dell’Alta Murgia. Consulta tutto il calendario. Tutti gli incontri si tengono nel MEAM – Museo Etnogr - facebook.com facebook