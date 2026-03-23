( a skanews) — Si è conclusa la prima ostensione pubblica e prolungata (un mese) delle spoglie mortali di San Francesco. La celebrazione del rito della reposizione, domenica 22 marzo, ha chiuso ufficialmente il mese dell’ostensione nella chiesa inferiore della Basilica di Assisi. Alle 21.30 il suono delle campane ha dato inizio al rito presieduto dall’amministratore apostolico monsignor Domenico Sorrentino, alla presenza dei soli frati del Sacro Convento. Celebrazione raccolta, commossa, intima e privata, a cui è seguita la processione di tutti i frati presenti. Infine, la traslazione delle reliquie del corpo di San Francesco nella cripta. San Francesco tra cinema e Tv. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un momento di spiritualità che ha riportato il Poverello nel suo luogo più intimo, lontano dagli sguardi della folla delle ultime settimane

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È in libreria "Frate Francesco. Stella di un mattino che non tramonta", di Fabio Nardelli. Un percorso spirituale che riscopre l’attualità del Poverello d’Assisi, tra Vangelo, fraternità e missione. https://www.taueditrice.it/libro/frate-francesco/ facebook

Per l’800° della morte del Poverello, papa Leone ha indetto un #AnnoGiubilare di #sanFrancesco (10 gennaio 2026 - 10 gennaio 2027). E anche nella Basilica del Santo a Padova è stato predisposto un itinerario per i pellegrini antoniani. Di @albertofriso x.com