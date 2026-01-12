George Clooney e Noah Wyle non sono più il medico ribelle e il giovane tirocinante ma due icone | un momento amarcord che ci ha riportato dritti agli anni ' 90
George Clooney e Noah Wyle, noti per il loro ruolo in
I l red carpet dei Golden Globe 2026 si è trasformato, per un istante, nella corsia del County General Hospital di Chicago. A oltre trent’anni dal debutto di E.R. – Medici in prima linea, la serie cult che ha rivoluzionato il medical drama e segnato un’intera generazione, George Clooney e Noah Wyle si sono ritrovati in un abbraccio che è diventato immediatamente l’immagine simbolo della serata. Golden Globes 2026, i look più belli sul tappeto rosso. guarda le foto George Clooney e Noah Wyle, 30 anni dopo E.R.. Non erano più il dottor Doug Ross e il giovane, allora inesperto, tirocinante John Carter, ma due pesi massimi dell’industria cinematografica e televisiva, arrivati al Beverly Hilton con nuovi traguardi da celebrare. 🔗 Leggi su Iodonna.it
