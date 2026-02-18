Carolyn Bessette chi è la sorella Lisa che vive lontano dai riflettori in Michigan e che nel 1999 si trovava a Berlino al momento della tragedia

Secondo l’inchiesta del quotidiano britannico, Lisa Bessette, 61 anni, vive ormai da decenni in una casa di campagna ad Ann Arbor, nel Michigan, una città legata soprattutto all’alta tecnologia e sede dell’Università del Michigan, la più antica dello Stato. È proprio in quell’ateneo che Lisa ha lavorato come ricercatrice in ambito artistico. Stando alle stesse informazioni, la sorella della pubblicitaria e modella abiterebbe lì con il compagno, un professore di storia dell’arte di nome Howard Lay. Lisa, che era presente al matrimonio della sorella con John John Kennedy sull’isola di Cumberland, in Georgia, nel 1996, si trovava in Germania quando avvenne il terribile incidente aereo che costò la vita alle sue due sorelle e al cognato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

John F. Kennedy Jr e Carolyn Bessette si innamorano nel trailer della prima stagione della serie di Love StoryRyan Murphy torna a sorprendere con un nuovo progetto.

Il tiro sportivo in Italia: un movimento che cresce lontano dai riflettoriIl tiro sportivo in Italia rappresenta una realtà in crescita, con un interesse che si sviluppa al di fuori dei riflettori mediatici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tutti i retroscena del (privatissimo) matrimonio tra Carolyn Bessette e John Kennedy Jr.; La storia di John John Kennedy e Carolyn Bessette diventa una serie tv: il colpo di fulmine, la lite al parco e il tragico incidente in aereo. Cosa dovrei fare? Stai scappando da me; Love Story: il grande amore (e la tragedia) di John Kennedy Jr. e Carolyn Bessette arriva su Disney+; Love story non è all'altezza di Carolyn Bessette e John John Kennedy e forse è giusto così.

Carolyn Bessette e John F. Kennedy, il loro grande tragico amore raccontato nella serie Love StoryLove story è la nuova serie tv ispirata al grande, tragico e intenso amore tra Carolyn Bessette e John F. Kennedy ... dilei.it

Se Carolyn Bessette e JFK si sono innamorati il merito è (anche) di Calvin KleinNella serie tv Love Story si suggerisce che lo stilista abbia presentato i due e che Bessette abbia lanciato la carriera di Kate Moss, ma è vero? amica.it

Diamo il benvenuto a un nuovo bellissimo: Paul Anthony Kelly, protagonista di "Love Story: John F. Kennedy, Jr. & Carolyn Bessette". facebook

Se volete conoscere la storia di John e Carolyn questo libro la racconta in maniera scorrevole, avvincente ed elegante: John Kennedy Jr & Carolyn Bessette di Ursula Beretta e Maria Vittoria Melchioni. x.com