Un altro reality per Selvaggia Lucarelli | dopo il GF Vip sarà conduttrice di Too Hot to Handle su Netflix

Dopo il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli tornerà in tv con un ruolo inedito: conduttrice del reality Netflix Too Hot to Handle Italia 2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Selvaggia Lucarelli

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