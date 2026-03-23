Selvaggia Lucarelli a Too Hot to Handle Italia 2 | la conferma di Netflix

Selvaggia Lucarelli entra nella villa di Too Hot to Handle Italia 2 su Netflix: tra flirt, regole ferree e tentazioni bollenti, l'opinionista del GFVip porta il suo stile diretto e senza filtri nel reality più audace. Grandi novità per i fan dei reality: Selvaggia Lucarelli sarà una delle protagoniste della nuova stagione di Too Hot to Handle Italia, in arrivo prossimamente su Netflix. Lana è pronta a riaccendersi e con lei tornano anche le dinamiche piccanti del format più audace della piattaforma, prodotto da Fremantle. Questa seconda edizione promette ancora più tentazioni, colpi di scena e momenti imprevedibili. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello Vip, arriva la conferma (e uno spoiler assurdo!)Un’indiscrezione che sa di auto-spoiler e che ha immediatamente acceso il dibattito online.

Tutti gli aggiornamenti su Selvaggia Lucarelli

Temi più discussi: Il ritorno di Paola Barale, il motivo del viaggio in Messico di Selvaggia Lucarelli e il test con Max Giusti ed Enrico Papi; GF Vip 2026, Lucarelli attacca Alessandra Mussolini: Fai le sceneggiate. La replica: Non voglio danneggiare la mia famiglia; GfVip, le pagelle: Ilary Blasi torna a casa (10), le frecciatine di Selvaggia (9), Raul Dumitras e le patate con buccia (5); Grande Fratello Vip, pagelle: Ilary Blasi in famiglia (8), Selvaggia Lucarelli diesel (6).

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