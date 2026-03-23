un altro federer contro carlos alcaraz

La prima cosa che fa Sebastian Korda dopo aver battuto Carlos Alcaraz è portare la racchetta sulla sua testa, incredulo per quello che ha appena combinato. È la prima vittoria per lui contro il numero 1 al mondo, arrivata al terzo turno di un Masters 1000, sul cemento di Miami. L'esultanza è lo stessa che fece il padre Petr quasi 30 anni prima, quando agli US Open aveva battuto un altro numero 1 al mondo, Pete Sampras. Nel gioco di Sebastian Korda possiamo ritrovare tante caratteristiche del padre, a partire dalla grandissima pulizia tecnica e potenza unite a una certa sensibilità tecnica, fino a quell’indolenza fisica e mentale che contraddistingue ancora di più Sebastian rispetto a Petr. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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