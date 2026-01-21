Alcaraz e Federer hanno trascorso insieme un giorno dedicato al golf, condividendo un momento di svago fuori dai campi di tennis. Carlos ha commentato positivamente l’esperienza, sottolineando l’abilità di Roger anche sul green. Dopo la vittoria su Hanfmann, il campione spagnolo ha espresso apprezzamento per le qualità sportive dello svizzero, dimostrando rispetto e amicizia tra i due atleti.

Non si vive di solo tennis. Carlos Alcaraz, ad esempio, ha sempre il golf nel suo cuore. Lo aiuta a staccare dal tennis per qualche ora, anche durante i tornei del Grande Slam. E così ieri, nel giorno di libertà prima di tornare in campo per il secondo turno superato agevolmente contro Yannick Hanfmann, ha scelto di dedicarsi a una giornata sui green con un nuovo amico, che più di una volta ha espresso i suoi apprezzamenti nei suoi confronti: Roger Federer. Ormai i due fanno coppia fissa ai tornei, quando hanno occasione di condividere qualche momento insieme, lo passano sul campo da golf. Dopo la partita con Hanfmann hanno chiesto allo spagnolo come fosse il golf del Magnifico: “Bello come il tennis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz e Federer, coppia da golf. Carlos entusiasta: "Roger è magnifico anche sul green"

