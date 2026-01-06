Tornano le Piazze del Sapere Cinema teatro e letteratura Sabato primo appuntamento
Tornano le Piazze del Sapere, un'occasione di incontro dedicata a cinema, teatro e letteratura. L’evento, promosso dal Comune di San Giovanni in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop, apre il calendario annuale della rassegna. Sabato si terrà il primo appuntamento, offrendo un momento di riflessione e cultura nel centro cittadino. Un'opportunità per avvicinarsi alle diverse forme di espressione artistica in un contesto condiviso.
Cinema, teatro e letteratura nel primo appuntamento dell’anno de "Le piazze del Sapere", la rassegna promossa dal Comune di San Giovanni in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop cittadina. Questo sabato, alle 17.30, nella sala David Sassoli di Palomar, sarà protagonista il libro di Alessandro Giuseppe Tedesco " Ulisse e la zanzara ", edito da Kimerik, che sarà presentato dopo la proiezione dell’omonimo cortometraggio diretto da Manola Rosadini. Il corto deriva dall’adattamento dello spettacolo, messo in scena nel 2023 dal Gruppo Prestavoce, con la regia della Rosadini, storica dell’arte e guida turistica nonché personalità poliedrica in ambito teatrale, e prodotta dall’associazione culturale Paro Paro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
