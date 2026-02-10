A San Giovanni Valdarno, febbraio inizia con una serie di eventi legati alla rassegna “Le Piazze del Sapere”. La città si anima di incontri e discussioni che puntano a coinvolgere la comunità e a stimolare la riflessione culturale. Palomar, il centro culturale che ospita gli appuntamenti, si prepara a offrire un mese ricco di iniziative, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per gli eventi culturali locali.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Febbraio si apre all’insegna della cultura a San Giovanni Valdarno, con un calendario ricco di appuntamenti che conferma il ruolo di Palomar come spazio di incontro, riflessione e produzione culturale. Prosegue infatti la rassegna “Le piazze del sapere”, un percorso che intreccia arti visive, letteratura, fotografia e impegno sociale, offrendo alla cittadinanza occasioni di approfondimento e condivisione. Il primo evento in programma è previsto per sabato 14 febbraio alle 16.30, con l’inaugurazione di “Intorno a noi”, mostra che raccoglie i quadri realizzati dal Piccolo atelier di pittura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giovanni. Nuovi appuntamenti con la rassegna “Le Piazze del Sapere”

Approfondimenti su San Giovanni Valdarno

Le festività natalizie hanno riscosso un ampio successo a San Giovanni Valdarno, portando un rinnovato entusiasmo nella comunità.

Il prossimo 25 gennaio, a Palazzo d’Arnolfo ad Arezzo, si terrà un evento dedicato alle arti performative.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su San Giovanni Valdarno

Argomenti discussi: Nuovi appuntamenti in Biblioteca. Volta la carta - Un abbraccio, una storia - SpazioZero; Febbraio a Sala Ichòs: musica, impegno e nuove fioriture Tre appuntamenti tra canzone d’autore, solidarietà e ricerca vocale nel cuore di San Giovanni a Teduccio; Palomar, febbraio ricco di eventi: al via gli incontri di Scrittori in Circolo; Portale - Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana.

San Giovanni. Nuovi appuntamenti con la rassegna Le Piazze del SapereIl primo evento in programma è previsto per sabato 14 febbraio alle 16.30, con l’inaugurazione di Intorno a noi, mostra che raccoglie i quadri realizzati dal Piccolo atelier di pittura. lanazione.it

Palomar, febbraio ricco di eventi: al via gli incontri di Scrittori in CircoloPrimo appuntamento venerdì 13 febbraio alle 17,30 con Paolo di Paolo che presenta il suo ultimo libro Un mondo nuovo tutti i giorni. Piero Gobetti, una vita al presente. Proseguono le Piazze del sap ... msn.com

Lega Pallavolo Serie A Femminile. . MEGARALLIES FINECO SAN GIOVANNI IN M.NO-PERUGIA Riguardiamo tutti i megarallies FinecoBank del match tra San Giovanni in M.No e Perugia nella sfida della 23^ Giornata di SerieA1 #iLoveVolley #Powere - facebook.com facebook