UE Metsola | ‘valori che ci uniscono non saranno buttati via’

Da imolaoggi.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“La speranza e i valori fondamentali che uniscono tutti noi non saranno mai buttati via. Su questo avete non solo la mia promessa, ma anche quella di migliaia e migliaia di persone che vedono l’Europa come casa, perché l’Europa è la nostra casa”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo a Che tempo che fa su Nove. Metsola ha risposto a Fabio Fazio che le chiedeva un motivo per avere fiducia nell’Europa.Poi parlando della guerra e dell’Iran, la presidente ha aggiunto: “Questa situazione ci preoccupa tantissimo, è un’azione unilaterale. Vedo il popolo iraniano che da 47 anni, da tutta la mia vita, ci chiede di aiutarli per prendere la libertà. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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