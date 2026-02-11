Trento, 11 feb. (Adnkronos) - La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ricorda il ruolo di Alcide De Gasperi nel collegare il destino dell’Italia a quello dell’Europa. “De Gasperi capiva che senza un’Europa forte, l’Italia non avrebbe potuto guardare avanti”, dice in occasione di un evento a Trento. Metsola sottolinea come le scelte di De Gasperi siano ancora oggi un esempio di come l’Italia debba impegnarsi nell’unità europea per costruire un futuro migliore.

Trento, 11 feb. (Adnkronos) - "Alcide De Gasperi aveva compreso che per ridare all'Italia un futuro occorreva inventare un futuro per l'Europa, un futuro diverso dal passato. E lo fece senza scendere mai a compromessi sui valori in cui credeva e in cui oggi noi tutti crediamo". Lo ha affermato la presidente del Parlamento europeo, Robeta Metsola, in un videomessaggio trasmesso in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trento e dell'intitolazione ad Alcide De Gasperi della Biblioteca centrale dell'ateneo, presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "L'Unione europea -ha ricordato Metsola- è un progetto condiviso, sempre in divenire, che cresce e si rafforza grazie all'impegno di ciascuno di noi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ue: Metsola, 'De Gasperi comprese che futuro Italia è con Europa'

