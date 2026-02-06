Milano Cortina Meloni incontra Vance | Con Usa ottimi rapporti valori occidentali ci uniscono

La premier Meloni ha incontrato il vicepresidente Vance a Milano. Durante l’incontro, Meloni ha sottolineato che l’Italia mantiene ottimi rapporti con gli Stati Uniti e ha ribadito che i valori occidentali ci uniscono. Vance si è detto impressionato dall’organizzazione che sta portando avanti per le Olimpiadi di Milano e Cortina. La visita si inserisce in un momento di rafforzamento tra i due paesi, con attenzione anche alle sfide comuni sul fronte internazionale.

Il vicepresidente degli Stati Uniti impressionato dall’organizzazione messa in campo per le Olimpiadi Milano Cortina. Poi incontra Meloni: “Abbiamo ottime relazioni, amo l’Italia e gli italiani” Non solo sport: le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono un’ottima occasione per incontri al vertice. Difatti, come anticipato negli scorsi giorni, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance in Prefettura a Milano. Il numero due della Casa Bianca era arrivato ieri in città e questa sera è atteso alla cerimonia di apertura dei Giochi allo stadio San Siro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano Cortina, Meloni incontra Vance: “Con Usa ottimi rapporti, valori occidentali ci uniscono” Approfondimenti su Milano Cortina Meloni incontra Vance e Rubio a Milano: "Europa e Usa valori comuni" Meloni ha incontrato ieri mattina a Milano il vicepresidente Usa JD Vance e il senatore Marco Rubio. Meloni incontra Vance e Rubio a Milano: «Valori condivisi tra Europa e Usa». Il vicepresidente Usa: «Lavoro eccezionale per le Olimpiadi» A Milano, nel giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi, Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, e Rubio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Milano-Cortina, domani Meloni incontra JD Vance e presidente polacco - Geagency; Milano Cortina, Meloni incontra Vance: Rafforziamo la nostra collaborazione; Reali, capi di Stato e premier: ecco il parterre atteso ai giochi Milano Cortina; Milano Cortina, per Meloni bilaterali con Vance, Nawrocki ed emiro Qatar. Vance incontra Meloni: «Per le Olimpiadi l'Italia ha fatto un lavoro straordinario. Un piacere tornare in questo splendido Paese» VIDEOIl vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è in Italia per l'apertura dei giochi di Milano Cortina 2026 e, in un breve punto stampa congiunto con la premier Giorgia ... ilgazzettino.it Milano Cortina: vertice fra Meloni e Vance, 'futuro da costruire insieme'Mattarella inaugura Casa Italia: 'Una porto d'ingresso del nostro Paese'. Nuovo appello del Papa per la tregua olimpica. Stasera la cerimonia inaugurale a San Siro (ANSA) ... ansa.it Pronti a vivere le emozioni di Milano-Cortina 2026 insieme a noi RDS 100% Grandi Successi è Official Entertainment Partner di Casa Italia, il luogo simbolo del CONI dedicato agli atleti italiani. Milano, Cortina e Livigno: tre location iconiche diventeran facebook Milano Cortina, #Vance a #Meloni: bello rivederti, Milano è bellissima x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.