È fatta per per l’accordo commercialeUe-Mercosur. LaCommissione europeaha infatti annunciato che essoentrerà in applicazione provvisoria a partire dal 1° maggio, riferendo di aver notificato ad Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay lo strumento necessario per avviare l’intesafirmata a gennaio e negoziata per oltre 25 anni.Già lo scorso gennaio, ilConsiglio europeoaveva dato potere alla Commissione di applicare provvisoriamente il trattato, con un il via libera che era arrivatosenza il voto del Parlamento Ue, al fine di rendere il processo più snello e rapido. L’accordo si applicherà quindi, in via provvisoria, tra l’Ue e tutti i Paesi del Mercosur che avranno completato la ratifica e notificato formalmente l’adesione entro la fine di marzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mercosur, al via l’applicazione provvisoria dell’accordo dal 1° maggio

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