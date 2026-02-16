Inter Juve finisce nel mirino del Codacons | La partita va rigiocata! Il duro comunicato dopo quanto successo a San Siro
Il Codacons chiede che Inter-Juve venga rifatta. La richiesta nasce dopo i tafferugli e le tensioni scoppiate durante la partita a San Siro, dove alcuni tifosi sono entrati in campo e hanno lanciato oggetti contro i giocatori. La associazione di consumatori insiste che è necessario ripetere il match per garantire correttezza e sicurezza.
Inter-Juve nel mirino del Codacons: "La partita va rigiocata
Il Codacons chiede che si rigioca il derby d’Italia tra Inter e Juventus, disputato domenica scorsa, perché ritiene ci siano stati errori arbitrali che hanno influenzato il risultato.
«Inter-Juve, la partita dell'anno. Il mio sogno? Giocare a San Siro. Sul 5 maggio ci si interroga ancora dopo trent'anni»
Christian Vieri ricorda il grande match tra Inter e Juventus del 5 maggio, un evento che ancora fa discutere dopo trent’anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
