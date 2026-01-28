Napoli Chelsea | due tifosi inglesi feriti e trasportati in ospedale! Il comunicato dei Blues e la ricostruzione di quanto successo

Due tifosi inglesi sono rimasti feriti durante la partita tra Napoli e Chelsea e sono stati portati in ospedale. La serata di Champions League si è trasformata in una scena di violenza, con episodi che hanno sconvolto i presenti. La partita prosegue tra tensione e preoccupazione, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce su cosa sia successo.

Approfondimenti su Napoli Chelsea Napoli-Chelsea, tensione alla vigilia: feriti due tifosi inglesi nella notte La notte a Napoli si è tinta di tensione. Due tifosi del Chelsea feriti a Napoli, il comunicato ufficiale: "Ricoverati con ferite non gravi" Due tifosi del Chelsea sono stati feriti a Napoli la sera prima della partita di Champions League. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento. Ultime notizie su Napoli Chelsea Argomenti discussi: Napoli-Chelsea di sangue: due tifosi feriti in città. Tensioni prima della sfida di Champions; Champions, Napoli-Chelsea: due tifosi londinesi feriti dopo aggressione. Il club ospite: Non vestite i nostri colori; Napoli-Chelsea inizia male: feriti due tifosi inglesi; Due tifosi del Chelsea feriti a Napoli, il comunicato ufficiale: Ricoverati con ferite non gravi. Due tifosi del Chelsea feriti a Napoli, il comunicato ufficiale: Ricoverati con ferite non graviIl Chelsea ha confermato che due tifosi sono stati feriti a Napoli la sera precedente della partita di Champions League ... fanpage.it Napoli-Chelsea, i Blues accusano: Due nostri tifosi sono stati feriti. Ma la polizia fornisce un'altra versioneCHAMPIONS LEAGUE - Alla vigilia di Napoli-Chelsea, ultimo turno della fase a gironi di Champions League, un episodio di violenza ha coinvolto alcuni tifosi ingl ... eurosport.it "Un genio, un'icona": Rosenior rende omaggio a Maradona La vigilia europea di Napoli-Chelsea passa anche dalle parole di Liam Rosenior, atteso alle 19:30 in conferenza stampa al Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico del Chelsea sceglie di partire facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Chelsea x.com

