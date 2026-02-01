Come in un film dell'orrore ubriaco con una falce cerca di entrare in casa rompendo la portafinestra

Un uomo di 45 anni ha tentato di entrare in una casa a Rocca di Papa, rompendone la portafinestra con una roncola. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno denunciato. L’uomo, visibilmente ubriaco, ha cercato di entrare come in un film dell’orrore, armato di una falce. Per fortuna, nessuno si è fatto male e la situazione si è conclusa con l’arresto del sospetto.

I carabinieri hanno denunciato un 45enne per aver tentato di entrare in una casa a Rocca di Papa danneggiandone la portafinestra con una roncola.

