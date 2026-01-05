Ubaldo Pantani e le sue imitazioni | Lapo? L’ho cambiato molto nel corso degli anni Quando mi incazzo assomiglio molto ad Allegri

Ubaldo Pantani, noto imitator e comico italiano, condivide alcuni dettagli sul suo lavoro. Tra le sue imitazioni più famose, quella di Lapo Elkann, che nel tempo si è evoluta, e quella di Allegri, a cui si avvicina quando si infastidisce. Pantani racconta con semplicità e chiarezza il suo percorso, offrendo uno sguardo autentico sul suo mestiere e sulla sua capacità di reinterpretare personaggi pubblici con sobrietà e precisione.

