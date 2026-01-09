Turismo & festività | Bene locali e ristoranti Meno la ricettività

Confesercenti Siena presenta un bilancio positivo delle festività natalizie, evidenziando un incremento nel settore dei beni locali e della ristorazione. Mentre la ricettività alberghiera ha registrato alcune criticità, le attività commerciali e i ristoranti hanno mostrato segnali di ripresa. Questi dati riflettono un contesto di ripartenza, con una domanda crescente che sostiene l’economia locale durante il periodo festivo.

