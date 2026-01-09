Turismo & festività | Bene locali e ristoranti Meno la ricettività
Confesercenti Siena presenta un bilancio positivo delle festività natalizie, evidenziando un incremento nel settore dei beni locali e della ristorazione. Mentre la ricettività alberghiera ha registrato alcune criticità, le attività commerciali e i ristoranti hanno mostrato segnali di ripresa. Questi dati riflettono un contesto di ripartenza, con una domanda crescente che sostiene l’economia locale durante il periodo festivo.
E’ un bilancio tutto sommato positivo, quello di Confesercenti Siena in riferimento alle ultime Festività natalizie, in città e in provincia. Positivo, ma non troppo: secondo le diverse categorie di operatori associati (guide turistiche, ristoranti, bar, pubblici esercizi, strutture ricettive, agenzie di viaggi), interpellate tra il 2 e il 7 gennaio, le ottime aspettative iniziali sono state ridimensionate con il passare dei giorni, e in particolare dopo il Capodanno. Se a dicembre, periodo in cui si è concentrata la maggior parte di eventi e iniziative, si sono infatti registrati numeri positivi, nei primi giorni del 2026, complici anche le basse temperature, i dati sono calati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
