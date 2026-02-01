Effetto Olimpiadi sul turismo | è bassa stagione ma alberghi e B&b quasi pieni

Nonostante sia ancora bassa stagione, gli alberghi e i B&B di Bergamo registrano un’affluenza sorprendente. Le strutture sono quasi piene, e molti operatori sperano di replicare l’indotto che portò l’Expo. La presenza dei Giochi olimpici sta portando più visitatori, anche se la città non ha ancora raggiunto i livelli di pienone estivo. Gli albergatori sono fiduciosi e continuano a tenere aperto, aspettando di vedere se questa tendenza continuerà anche in futuro.

LE PREVISIONI. In vista dei Giochi a Bergamo le strutture restano aperte. Federalberghi: «Speriamo nello stesso indotto dell'Expo». Aeroporto in prima linea: «Pronti all'accoglienza». Quasi piene ma senza sold-out. Le strutture ricettive bergamasche si apprestano a vivere il periodo tanto atteso delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 con un buon afflusso, anche se ad oggi non registrano ancora il tutto esaurito. Detto che i mesi di gennaio e febbraio rappresentano da sempre un periodo turistico di bassa stagione, la manifestazione internazionale al via il 6 febbraio ha migliorato i tassi di occupazione rispetto al passato e comunque per gli operatori rappresenterà un volano anche per i mesi a venire.

