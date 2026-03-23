TuliPark Bologna | un campo di tulipani da raccogliere per il proprio bouquet

La primavera è arrivata e il 24 marzo apre TuliPark Bologna. Un’esperienza immersiva pensata per vivere la magia della fioritura dei tulipani in stile olandese. Si sceglie una data e poi si possono raccogliere i tulipani. TuliPark si svolge stagionalmente nell’arco di 3-4 settimane, generalmente tra metà marzo e fine aprile. L’apertura e la chiusura dell’evento dipendono dal clima, quindi possono variare ogni anno e da città in città.Nei parchi Tulipark si possono raccogliere i tulipani e creare dei bouquet. Oltre a questo, si gode di viste stupende, fare foto tra i fiori. I tulipani raccolti non includono i bulbi: questi vengono donati a scuole e istituti e comuni come gesto di beneficenza, alla fine di ogni evento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Tutto quello che riguarda TuliPark Bologna

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