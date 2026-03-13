A Cesate, nell’hinterland milanese, un campo di tulipani con 250 varietà diverse si prepara a riaprire con un nuovo sistema di raccolta autonoma. I visitatori potranno entrare nel campo e raccogliere i fiori da soli, scegliendo tra le molte varietà disponibili. L’iniziativa mira a offrire un’esperienza diretta e interattiva, coinvolgendo il pubblico in modo diverso dal solito.

Un campo di tulipani a Cesate, nell’hinterland milanese, sta per riaprire con una formula innovativa di raccolta autonoma. La struttura, gestita da un’azienda familiare attiva da oltre cinquant’anni, offrirà ai visitatori la possibilità di scegliere e tagliare direttamente i fiori dai filari. La riapertura è imminente, sebbene manchi ancora una data precisa, ma l’iniziativa promette di trasformare la visita in un’esperienza pratica e sostenibile. Con sede in via Verdi 71, il luogo si colloca strategicamente a circa venticinque minuti di auto da Milano e dieci da Saronno. Il ritorno dell’agricoltura esperienziale nella pianura lombarda. L’iniziativa nasce dalla visione di due amici cresciuti proprio in questa zona, desiderosi di legare il lavoro agricolo alla sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesate: 250 varietà di tulipani da raccogliere da soli

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