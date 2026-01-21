Solanke spera che la vittoria del Dortmund possa essere la svolta per gli Spurs

Dominic Solanke spera che la recente vittoria del Borussia Dortmund possa rappresentare una svolta positiva per gli Tottenham, grazie a un percorso più solido in Champions League. La vittoria per 2-0 contro il Dortmund ha acceso nuove speranze per la squadra, auspicando un miglioramento delle prestazioni e un ritorno alla competitività in campionato. Questo risultato potrebbe segnare un momento chiave nella stagione degli Spurs.

2026-01-21 00:28:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Dominic Solanke spera che un percorso positivo in Champions League possa trasformare la stagione del Tottenham dopo la vittoria per 2-0 sul Borussia Dortmund. Thomas Frank ha guadagnato il tanto necessario impulso alla sua posizione di allenatore degli Spurs con la vittoria nel nord di Londra che li porta a un passo dagli ottavi. Dopo una stagione deludente in Premier League che li ha portati al 14esimo posto in classifica, gli Spurs sono stati piuttosto impeccabili in Europa, perdendo solo una delle sette partite.🔗 Leggi su Justcalcio.com

