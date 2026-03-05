Tsitsipas offende l'arbitro | Non conosci il tuo lavoro ma è lui a non conoscere il regolamento

Durante il torneo 1000 di Indian Wells, Stefanos Tsitsipas è stato eliminato al primo turno dopo aver perso contro Shapovalov. Durante la partita, il tennista greco ha rivolto un insulto all'arbitro, dicendo: «Non conosci il tuo lavoro», sostenendo che fosse lui a non conoscere il regolamento. La discussione è avvenuta nel corso di un match molto acceso.