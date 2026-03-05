Tsitsipas offende l'arbitro | Non conosci il tuo lavoro ma è lui a non conoscere il regolamento
Durante il torneo 1000 di Indian Wells, Stefanos Tsitsipas è stato eliminato al primo turno dopo aver perso contro Shapovalov. Durante la partita, il tennista greco ha rivolto un insulto all'arbitro, dicendo: «Non conosci il tuo lavoro», sostenendo che fosse lui a non conoscere il regolamento. La discussione è avvenuta nel corso di un match molto acceso.
Stefanos Tsitsipas è stato eliminato al primo turno del torneo 1000 di Indian Wells. Il greco è stato battuto da Shapovalov. Durante l'incontro c'è stato un momento di tensione con l'arbitro Layani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il regolamento “fai da te” in Coppa d’Africa, l’arbitro va in confusione e sbaglia tuttoGli errori commessi dal direttore di gara in Congo-Benin sono clamorosi: fa un gesto anomalo per il protocollo VAR poi compie un pasticcio in...
Calvarese: “Oggi gli arbitri aspettano il VAR. E conoscere il regolamento non significa saper arbitrare”Cosa sta succedendo agli arbitri in Italia, stretti nella morsa dello strumento tecnologico che sembra spingersi oltre il protocollo.