Squalificato per aver violato le parti intime dell'avversario l'arbitro | Faticava a parlare

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capitano dello Swindon Town, Ollie Clarke, è stato squalificato per sette giornate dalla Football Association a causa di un comportamento ritenuto grave durante una partita, coinvolgendo un episodio che ha portato all’espulsione per aver violato le parti intime di un avversario. L’arbitro ha dichiarato di aver avuto difficoltà a parlare durante l’incidente. Questo episodio ha suscitato molta attenzione nel calcio inglese, sollevando interrogativi sul comportamento e le sanzioni disciplinari.

Il capitano dello Swindon Town Ollie Clarke è nell'occhio del ciclone in Inghilterra per il comportamento scioccante nei confronti di due avversari: la Football Association lo ha stangato con 7 giornate di squalifica. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Un vaso egizio nell’area del “fast food” dell’antica Pompei: “Analisi sveleranno contenuto”

Leggi anche: Ex senatore D’Anna deride Valentina Pitzalis: “C’è a chi la moglie piace cotta”. Poi le scuse: “Ero ironico”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

squalificato aver violato partiSqualificato per aver “violato le parti intime” dell’avversario, l’arbitro: “Faticava a parlare” - Il capitano dello Swindon Town Ollie Clarke è nell'occhio del ciclone in Inghilterra per il comportamento scioccante nei confronti di due avversari: la ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.