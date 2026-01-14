Squalificato per aver violato le parti intime dell'avversario l'arbitro | Faticava a parlare
Il capitano dello Swindon Town, Ollie Clarke, è stato squalificato per sette giornate dalla Football Association a causa di un comportamento ritenuto grave durante una partita, coinvolgendo un episodio che ha portato all’espulsione per aver violato le parti intime di un avversario. L’arbitro ha dichiarato di aver avuto difficoltà a parlare durante l’incidente. Questo episodio ha suscitato molta attenzione nel calcio inglese, sollevando interrogativi sul comportamento e le sanzioni disciplinari.
Il capitano dello Swindon Town Ollie Clarke è nell'occhio del ciclone in Inghilterra per il comportamento scioccante nei confronti di due avversari: la Football Association lo ha stangato con 7 giornate di squalifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ANTONIO CONTE SQUALIFICATO PER DUE TURNI E 15.000 EURO DI MULTA Giudice Sportivo: "Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, facebook
Antonio #Conte squalificato 2 turni per: - espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; - aver calciato platealmente via un pallone; - proteste con fare intimidatorio e frasi ingiuriose al Quarto Ufficiale; - frasi insultanti verso gli ufficiali di gara nel tunnel che porta a x.com
