Squalificato per aver violato le parti intime dell'avversario l'arbitro | Faticava a parlare

Il capitano dello Swindon Town, Ollie Clarke, è stato squalificato per sette giornate dalla Football Association a causa di un comportamento ritenuto grave durante una partita, coinvolgendo un episodio che ha portato all’espulsione per aver violato le parti intime di un avversario. L’arbitro ha dichiarato di aver avuto difficoltà a parlare durante l’incidente. Questo episodio ha suscitato molta attenzione nel calcio inglese, sollevando interrogativi sul comportamento e le sanzioni disciplinari.

Antonio #Conte squalificato 2 turni per: - espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; - aver calciato platealmente via un pallone; - proteste con fare intimidatorio e frasi ingiuriose al Quarto Ufficiale; - frasi insultanti verso gli ufficiali di gara nel tunnel che porta a x.com

