Kiev accusa Mosca di aver ripreso gli attacchi contro le infrastrutture energetiche nel Paese. Le tensioni tra i due fronti si accendono di nuovo, mentre si moltiplicano le voci su possibili negoziati tra le parti. Intanto, il Cremlino conferma che Zelensky ha proposto di incontrarsi, e Putin ha detto che un faccia a faccia potrebbe avvenire a Mosca. Il conflitto resta caldo, con poche certezze sui prossimi passi.

Per la guerra in Ucraina, nuovi negoziati trilaterali ad Abu Dhabi il 4 e 5 febbraio. Intanto il Cremlino fa sapere che “ Zelensky propone contatti, Putin ha detto che sono possibili a Mosca. Questa rimane la nostra posizione”, lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato da Interfax. “Restiamo aperti ai negoziati. I lavori sono in corso attraverso gruppi di lavoro. Accogliamo con favore questa iniziativa e siamo pronti a proseguire nell’interesse di una soluzione in Ucraina”. Intanto Kiev accusa Mosca di aver interrotto la cosiddetta ‘ tregua energetica ‘. Guerra Russia-Ucraina Inizio diretta: 020226 09:00 Fine diretta: 020226 23:30 11:33 020226 Cremlino, nulla da aggiungere su tregua energetica Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato di non avere nulla da aggiungere a quanto precedentemente affermato in merito alla tregua energetica in Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Kiev accusa Mosca: “La Russia ha ripreso attacchi a infrastrutture energetiche”

Approfondimenti su Kiev Mosca

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ukraine Hammers Russian Oil Infrastructure || Peter Zeihan

Ultime notizie su Kiev Mosca

Argomenti discussi: Kiev: Zelensky è pronto a incontrare Putin. Cremlino: venga a Mosca - Marco Rubio: Usa ai nuovi colloqui Russia-Ucraina ma senza Witkoff-Kushner; Guerra Ucraina Russia, Nyt: Quasi 2 milioni di soldati russi e ucraini uccisi o feriti; Zelensky accusa Mosca di bloccare lo scambio di prigionieri e sfida Putin: Venga a Kiev se ha coraggio; Ucraina, Zelensky pronto a incontrare Putin. Il Cremlino: A Mosca è il benvenuto.

Zelensky accusa Mosca di bloccare lo scambio di prigionieri e sfida Putin: Venga a Kiev se ha coraggioZelensky accusa la Russia di aver bloccato lo scambio di prigionieri e invita Putin a Kiev. Incertezza sui colloqui di Abu Dhabi e sulla tregua del gelo annunciata da Trump, mentre continuano raid e ... lamilano.it

Ucraina, Mosca beffa la tregua, raid uccide 15 minatoriRinviato a mercoledì il trilaterale a Abu Dhabi. Colpito anche un reparto di maternità. Zelensky: A Gennaio 12mila bombe droni e missili ... rainews.it

#Ucraina Droni russi su Dnipro: 2 morti. A Kiev regge la tregua concordata tra Trump e Putin per non aggravare la crisi energetica complicata dal freddo. Incertezza sui negoziati in programma oggi ad Abu Dhabi. Zelensky: "Contiamo sugli incontri della pros x.com

UCRAINA | Kiev: "Un guasto tecnico ha provocato pesanti black out. Chiusa anche la metropolitana". #ANSA - facebook.com facebook