Donald Trump ha dichiarato che da lunedì l’Ice potrebbe essere impiegata negli aeroporti per assistere gli agenti di sicurezza, nel corso di un nuovo intervento contro i democratici. La sua dichiarazione si concentra sulla possibile collaborazione tra l’Ice e le forze di sicurezza aeroportuali, senza ulteriori dettagli o interpretazioni. La notizia riguarda le decisioni di politica interna in materia di immigrazione e sicurezza.

Donald Trump torna ad attaccare i democratici sul fronte della sicurezza interna e dell’immigrazione, annunciando che da lunedì l’ Ice potrebbe essere impiegata negli aeroporti per assistere gli agenti della sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti ha affidato il messaggio a un post pubblicato su Truth, accusando l’opposizione di mettere in pericolo il Paese bloccando i fondi per il dipartimento della Sicurezza interna.:contentReferenceoaicite:1{index=1} L’annuncio su Truth Nel messaggio, Trump ha sostenuto che gli agenti dell’Ice andranno negli aeroporti per aiutare il personale della sicurezza rimasto al proprio posto nonostante lo stallo sui finanziamenti federali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump attacca i democratici: “L’Ice negli aeroporti per aiutare gli agenti della sicurezza”

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