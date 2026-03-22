L’amministrazione Trump sta pianificando di dispiegare agenti dell’ICE negli aeroporti per, a quanto dichiarato, alleggerire le lunghe code ai controlli di sicurezza durante la sospensione dei finanziamenti alla Sicurezza Interna. Tom Homan, il funzionario della Casa Bianca noto come lo “zar dei confini”, afferma che l’ICE potrebbe presidiare le corsie di uscita attualmente gestite dalla TSA. “Il presidente ha avuto una grande idea: inviamo risorse aggiuntive agli aeroporti, per sostenere il popolo americano e sostenere gli uomini e le donne della TSA che non vengono pagati, ma che si presentano al lavoro ogni giorno”, ha dichiarato Homan in un’intervista a Fox News. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Agenti ICE negli aeroporti Usa, lo zar dei confini: “Trump ha avuto una grande idea”

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