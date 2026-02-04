Trump rivuole la statua di Colombo alla Casa Bianca | e resuscita il mito dell’eroe distrutto e annegato nelle proteste del 2020

Donald Trump ha annunciato di voler portare di nuovo a casa la statua di Colombo dalla Casa Bianca. L’ex presidente insiste che l’America non deve rinunciare alle sue radici e torna a difendere il simbolo dell’esploratore, ormai messo in discussione da molte proteste degli ultimi anni. La mossa suscita reazioni contrastanti e riaccende il dibattito sulla storia e i simboli nazionali.

C’è un’America che non si vergogna delle proprie radici, che non china il capo di fronte al tribunale della cancel culture. E che riconosce nel genio italico il seme della propria civiltà. Donald Trump ha deciso: Cristoforo Colombo, il navigatore che unì i due mondi, avrà un posto d’onore nel giardino della Casa Bianca. E non è solo un atto di arredo urbano. È una controffensiva culturale in piena regola contro chi, nel 2020, tentò di cancellare secoli di storia a colpi di martello e vernice spray. Trump vuole alla Casa Bianca la statua di Colombo distrutta durante le proteste del 2020. La storia di questa statua è un’epopea di caduta e risurrezione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

