Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto installare nella notte una statua di Cristoforo Colombo all’interno della Casa Bianca Il presidente degli Stati UnitiDonald Trump ha fatto installare alla Casa Bianca una statua dell’esploratore Cristoforo Colombo.La statua è una copia precisa di quella che si trovava a Baltimora, gettata nelle acque dell’Inner Harbor da alcuni manifestanti in seguito alla morte di George Floyd. La statua èstata collocata nei pressi dell’Eisenhower Executive Office Building, accanto all’Ala Ovest.È stata costruita dai frammenti della statua di Baltimora, successivamente recuperati e utilizzati come modello per realizzare la nuova versione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump fa installare una statua di Cristoforo Colombo alla Casa Bianca

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