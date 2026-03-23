Il presidente americano Donald Trump ha annunciato "cinque giorni" di interruzione degli attacchi su obbiettivi energetici in Iran, in seguito a due giorni di "conversazioni approfondite, dettagliate e costruttive" con Teheran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Annuncio di Trump, pace in vista? “Discussioni costruttive con l'Iran. Stop attacchi energia”

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