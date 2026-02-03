Donald Trump ha detto di voler vedere un accordo con l’Iran, ma non fa previsioni sulla possibilità che ciò accada. Durante un'intervista, il presidente americano ha spiegato di essere aperto al dialogo, ma non ha promesso nulla di concreto. La questione delle trattative con Teheran resta aperta e ancora tutta da vedere se si arriverà a un'intesa.

“Vorrei vedere un accordo, non so se accadrà”. Lo ha detto Donald Trump riguardo ai rapporti con l’Iran. “Al momento stiamo parlando con loro”, ha aggiunto il presidente parlando nello Studio Ovale. “Se riuscissimo a trovare una soluzione, sarebbe fantastico. Se non ci riuscissimo, probabilmente succederebbero cose brutte”, ha spiegato ancora il capo della Casa Bianca. Usa, Trump: "Bodycam su agenti a Minneapolis? Decisione di Noem, a me va bene" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Stiamo parlando con Teheran vorrei vedere un accordo"

Approfondimenti su Iran Teheran

Donald Trump annuncia che l’Iran sta parlando seriamente con gli Stati Uniti.

Un’esplosione ha devastato oggi un edificio di otto piani a Bandar Abbas, città portuale sull’oceano, in Iran.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Iran, Trump annuncia: stiamo preparando un incontro - 1mattina News 13/01/2026

Ultime notizie su Iran Teheran

Argomenti discussi: Iran, Trump: Stiamo parlando con Teheran vorrei vedere un accordo; Iran, Trump: Trattiamo con Teheran, ma la nostra flotta è diretta lì; Iran, Khamenei: Un attacco Usa porterà a una guerra regionale; Trump: Siamo vicini a un accordo tra Russia e Ucraina.

Iran, Trump: Stiamo parlando con Teheran vorrei vedere un accordo(LaPresse) - Vorrei vedere un accordo, non so se accadrà. Lo ha detto Donald Trump riguardo ai rapporti con l'Iran. Al momento stiamo parlando ... stream24.ilsole24ore.com

Trump: Con l'Iran colloqui in corso. Venerdì incontro a Istanbul sul nucleare. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Trump: 'Con l'Iran colloqui in corso'. Venerdì incontro a Istanbul sul nucleare. LIVE ... tg24.sky.it

Donald Trump ha detto che i colloqui con l'Iran sono in corso, nonostante le forti tensioni. "Abbiamo navi dirette verso l'Iran in questo momento, navi di grandi dimensioni... e stiamo conducendo colloqui con l'Iran", ha detto giornalisti alla Casa Bianca, aggi x.com

Tg2. . Per il #WallStreetJournal il presidente #Trump avrebbe chiesto opzioni di attacco rapido all’#Iran per evitare una lunga guerra - facebook.com facebook