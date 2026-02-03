Iran Trump | Stiamo parlando con Teheran vorrei vedere un accordo

Donald Trump ha detto di voler vedere un accordo con l’Iran, ma non fa previsioni sulla possibilità che ciò accada. Durante un'intervista, il presidente americano ha spiegato di essere aperto al dialogo, ma non ha promesso nulla di concreto. La questione delle trattative con Teheran resta aperta e ancora tutta da vedere se si arriverà a un'intesa.

“Vorrei vedere un accordo, non so se accadrà”. Lo ha detto Donald Trump riguardo ai rapporti con l’Iran. “Al momento stiamo parlando con loro”, ha aggiunto il presidente parlando nello Studio Ovale. “Se riuscissimo a trovare una soluzione, sarebbe fantastico. Se non ci riuscissimo, probabilmente succederebbero cose brutte”, ha spiegato ancora il capo della Casa Bianca. Usa, Trump: "Bodycam su agenti a Minneapolis? Decisione di Noem, a me va bene" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

