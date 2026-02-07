Brescia clochard 40enne trovato morto in un parco | seconda vittima del freddo in 24 ore

Brescia piange due vittime del freddo in un solo giorno. Un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita questa mattina nel parco di Caduti di Nassiriya, tra via Trivellini e via Arici. La scoperta si aggiunge al caso di un 42enne uzbeko, morto su una panchina di via Milano, entrambi colpiti dal gelo nelle ultime 24 ore. La città si interroga su come affrontare il problema dei senza tetto in queste temperature estreme.

Brescia – Due morti per il freddo nel giro di 24 ore a Brescia. Dopo il caso del 42enne uzbeko trovato senza vita su una panchina di un parco di via Milano, nelle scorse ore è stato rinvenuto il cadavere di un 40enne italiano nel parco di Caduti di Nassiriya, tra via Trivellini e via Arici. L’uomo stazionava su una panchina già dal pomeriggio di ieri e le rigide temperature delle notte hanno probabilmente determinato l’arresto cardiaco. Brescia, scarica in strada una tonnellata di rifiuti. Identificato e denunciato tre mesi dopo Problemi di salute. Nel corso della mattinata è stato identificato: il senza tetto italiano da tempo viveva in strada e soffriva di una patologia cronica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa mattina a Brescia un uomo senza tetto di 42 anni è stato trovato morto su una panchina in un parco di via Milano.

Nella mattina di martedì 3 febbraio, un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto vicino all'Esselunga di viale Cassala a Milano.

