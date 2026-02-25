Troppi clienti in discoteca il questore chiude l' Anima Underground

Dopo la Storya di Santa Giustina in Colle, serrande abbassate anche ad un'altra discoteca. Nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo alle strutture di pubblico intrattenimento, il questore di Padova Marco Odorisio ha emesso un provvedimento di sospensione per 30 giorni delle licenze relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, musica e ballo nei confronti del gestore del pubblico esercizio cittadino denominato “Anima Underground”, di via Croce Rossa. Il provvedimento è stato notificato nella mattinata di ieri martedì 24 febbraio dagli agenti della divisione Polizia Amministrativa della sezione controlli. Il provvedimento trae origine dagli esiti di un controllo amministrativo interforze effettuato nella notte del 21 febbraio da personale della Polizia di Stato divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

